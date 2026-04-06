Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 3 tutuklama

Güncelleme:
Van'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 organizatörden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini duyurdu.

Van'da polis ekiplerince göçmen kaçakçılığı yapan şahısların deşifresine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 organizatörden 3'ü tutuklandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahıs ve şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiği bildirildi. Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince 29 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 6 organizatör hakkında adli işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen organizatörlerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

