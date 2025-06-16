Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 14 Organizatörden 5'i Tutuklandı

Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 14 Organizatörden 5'i Tutuklandı
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Van'da göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalarda 14 organizatörden 5'i tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü, operasyonların devam ettiğini duyurdu.

Van'da göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan 14 organizatörden 5'i tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda 14 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 5 organizatör tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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