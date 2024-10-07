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Van'da Gece Avına Çıkan İki Kişiye 39 Bin TL Ceza

Van'da Gece Avına Çıkan İki Kişiye 39 Bin TL Ceza
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Tuşba ilçesinde gece avcılık yapan iki şahsa, Doğa Koruma ve Milli Parklar'ın yaptığı denetimler sonucu toplam 39 bin 406 TL idari para cezası verildi. Ekipler tarafından bir havalı av tüfeğine de el konuldu.

Van'ın Tuşba ilçesine gece avcılık yapan 2 şahsa 39 bin 406 TL idari para cezası uygulanacak.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesindeki sazlık alanda gece avı yapıldığı ihbarı üzerine Tuşba Emniyet Müdürlüğü ekibi ile ihbar bölgesine gitti. Yapılan koruma kontrol çalışmalarında 2 kişinin av yaptığı tespit edilerek şahıslar hakkında tutanak düzenlendi. 1 adet havalı av tüfeğine el konulurken şahıslara 39 bin 406 TL idari para cezası verileceği belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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