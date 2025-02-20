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Van'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 69 Göçmen ve 5 Organizatör Yakalandı

Van'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 69 Göçmen ve 5 Organizatör Yakalandı
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Muradiye'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir tırda, yasa dışı yollardan ülkeye giren 69 düzensiz göçmen ve 5 organizatör gözaltına alındı. Göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir tırda 69 düzensiz göçmen ile 5 organizatör yakalandı.

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince devriye faaliyeti esnasında şüphe üzerine durdurulan bir tırın dorsesinde arama yapıldı. Yapılan aramada yurda yasa dışı yollardan giriş yapan 69 düzensiz göçmen yakalandı. Muradiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla göçmen kaçakçılığı şüphesiyle E.T., B.Ö., S.Ş., M.G., ve F.K. isimli şahıslar da gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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