Van'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 69 Göçmen ve 5 Organizatör Yakalandı

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir tırda 69 düzensiz göçmen ile 5 organizatör yakalandı.

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince devriye faaliyeti esnasında şüphe üzerine durdurulan bir tırın dorsesinde arama yapıldı. Yapılan aramada yurda yasa dışı yollardan giriş yapan 69 düzensiz göçmen yakalandı. Muradiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla göçmen kaçakçılığı şüphesiyle E.T., B.Ö., S.Ş., M.G., ve F.K. isimli şahıslar da gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - VAN