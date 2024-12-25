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Van'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 5 Göçmen Yakalandı, 2 Organizator Tutuklandı

Van'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 5 Göçmen Yakalandı, 2 Organizator Tutuklandı
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Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri, bir otomobilde yaptıkları aramada 5 düzensiz göçmeni yakaladı ve 2 insan smugglı şüphelisini tutukladı. Operasyon, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirildi.

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada 5 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 organizatör tutuklandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde devriye faaliyeti esnasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı. Aramada otomobil içerisinde yapılan aramalar neticesinde ülkeye yasadışı yollarla giren 5 düzensiz göçmen yakalandı. Muradiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan şüpheliler Z.K. ve M.K. Muradiye Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Kaçak göçmenler ise Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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