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Van'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 4 Göçmen ve 2 Şüpheli Yakalandı

Van'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 4 Göçmen ve 2 Şüpheli Yakalandı
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Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan otomobilde 4 düzensiz göçmen ve 2 şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada 4 düzensiz göçmen ile 2 şüpheli yakalandı.

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 4 düzensiz göçmen ve 2 şüpheli şahıs yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler A.G. ve M.S., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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