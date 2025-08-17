Van'da Çöp Toplama Merkezinde Yangın
Alınan bilgilere göre yangın, Seyrantepe Mahallesi Hurdacılar Sitesi'nde bulunan çöp toplama merkezinde çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa