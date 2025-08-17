Van'da Çöp Toplama Merkezinde Yangın

Van'da Çöp Toplama Merkezinde Yangın
Tuşba ilçesindeki çöp toplama merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebi üzerinde inceleme başlatıldı.

Van'ın Tuşba ilçesindeki çöp toplama merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Alınan bilgilere göre yangın, Seyrantepe Mahallesi Hurdacılar Sitesi'nde bulunan çöp toplama merkezinde çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
