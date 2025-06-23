Van'da Börekçide Hırsızlık Olayı

Van'da Börekçide Hırsızlık Olayı
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Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir börekçide meydana gelen hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına yansıdı. Kimliği belirsiz bir şahıs, kasayı açarak yaklaşık 7 bin TL çaldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Van'ın en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir börekçide meydana gelen hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, 21 Haziran 2025 tarihinde saat 21.45 sıralarında yaşandı. Müşteri gibi iş yerine giren kimliği belirsiz bir şahıs, personelin sipariş hazırladığı sırada kasaya yöneldi. İlk denemesinde başka bir kasayı açan şahıs, ikinci girişiminde içerisinde yaklaşık 7 bin TL bulunan kasayı alarak hızla iş yerinden uzaklaştı. Olayın ardından iş yeri sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. İş yerinde inceleme başlatan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Şahsın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Börekleri alt kata götürdüğü sırada hırsızlık olayını fark ettiğini belirten çalışan, durumu öğrenir öğrenmez kamera kayıtlarına baktıklarını ve polis ekiplerine haber verdiklerini söyledi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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