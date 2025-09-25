Van'da Barışma Giderken Öldürülen Anne ve İki Oğlu Yan Yana Defnedildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde barışmaya giderken öldürülen anne ve 2 oğlu yan yana defnedildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam saatlerinde Gürpınar ilçesine bağlı Kırkgeçit Mahallesi'nde meydana geldi. Bir aile ile aralarındaki husumetin barışla sonuçlanması için çağrılan anne Bülbül Özcan (70) ile çocukları Sinan Özcan (50) ve Osman Özcan (45), açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Cenazeleri Van Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan anne ve oğulları, burada yapılan otopsinin ardından İpekyolu Mahallesi'ndeki Karşıyaka Mahalle Mezarlığında yan yana defnedildi. 4 kişinin gözaltına alındığı ve mahalleye giriş çıkışların yasaklandığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - VAN