Van'da Barışma Giderken Öldürülen Anne ve İki Oğlu Yan Yana Defnedildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde bir aile arasındaki husumeti çözmek için barışmaya giderken açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 70 yaşındaki anne Bülbül Özcan ile çocukları Sinan ve Osman Özcan yan yana defnedildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Van'ın Gürpınar ilçesinde barışmaya giderken öldürülen anne ve 2 oğlu yan yana defnedildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam saatlerinde Gürpınar ilçesine bağlı Kırkgeçit Mahallesi'nde meydana geldi. Bir aile ile aralarındaki husumetin barışla sonuçlanması için çağrılan anne Bülbül Özcan (70) ile çocukları Sinan Özcan (50) ve Osman Özcan (45), açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Cenazeleri Van Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan anne ve oğulları, burada yapılan otopsinin ardından İpekyolu Mahallesi'ndeki Karşıyaka Mahalle Mezarlığında yan yana defnedildi. 4 kişinin gözaltına alındığı ve mahalleye giriş çıkışların yasaklandığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
