Van'da Attan Düşen Yaşlı Adam Hastaneye Ulaştırıldı

Van'da Attan Düşen Yaşlı Adam Hastaneye Ulaştırıldı
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Van'ın Çatak ilçesinde attan düşerek bacağından yaralanan 62 yaşındaki vatandaş, UMKE ve jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle hastaneye sevk edildi.

Van'ın Çatak ilçesine bağlı Kaçıt Mahallesi yayla bölgesinde attan düşerek bacağından yaralanan 62 yaşındaki vatandaş, UMKE ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Çatak ilçesinde attan düşen vatandaşın durumu, çevredekiler tarafından yetkililere bildirildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen hızla harekete geçen UMKE ve jandarma ekipleri, olay yerine ulaşarak yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Bacağından travma geçirdiği belirlenen vatandaş, sedyeyle uygun alana taşındıktan sonra bölgeye yönlendirilen helikopter ambulansla hastaneye sevk edildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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