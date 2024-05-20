Van'da attan düşen hasta için helikopter ambulans seferber edildi
Van'ın Çatak ilçesinde attan düşmesi sonucu yaralanan 55 yaşındaki hasta için helikopter ambulans havalandı. Hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Van'ın Çatak ilçesinde attan düşmesi sonucu yaralanan 55 yaşındaki hasta için helikopter ambulans havalandı.
Çatak ilçesindeki Yıldız Tepe Yaylası'nda attan düşmesi sonucu genel beden travması olan 55 yaşındaki hasta için helikopter ambulans talep edildi. Helikopter ambulansla ilçeden alınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - VAN