Van'da Asetik Asit Anhidrit ve Kostik Soda Ele Geçirildi

Van'da jandarma ekiplerince 3 bin 710 litre asetik asit anhidrit olduğu değerlendirilen madde ve 50 kilogram kostik soda ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının narkotik suçlarla mücadele faaliyeti kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen faaliyette, 3 bin 710 litre asetik asit anhidrit olduğu değerlendirilen madde ve 50 kilogram kostik soda ele geçirilmiş olup 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır. Güvenlik güçlerimizce narkotik suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - VAN