Van'da Asetik Asit Anhidrit ve Kostik Soda Ele Geçirildi

Van'da Asetik Asit Anhidrit ve Kostik Soda Ele Geçirildi
Güncelleme:
Van Jandarma ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 710 litre asetik asit anhidrit ve 50 kilogram kostik soda ele geçirdi, 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'da jandarma ekiplerince 3 bin 710 litre asetik asit anhidrit olduğu değerlendirilen madde ve 50 kilogram kostik soda ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının narkotik suçlarla mücadele faaliyeti kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen faaliyette, 3 bin 710 litre asetik asit anhidrit olduğu değerlendirilen madde ve 50 kilogram kostik soda ele geçirilmiş olup 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır. Güvenlik güçlerimizce narkotik suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ölüm, işinin başında yakaladı

Ölüm, işinin başında yakaladı
