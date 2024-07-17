Üye Girişi
Haberler

Van'da Aranan 48 Kişiden 19'u Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda değişik suçlardan arama kaydı olan 48 kişiden 19'unun tutuklandığı belirtildi.

Van'da değişik suçlardan arama kaydı olan ve yakalanan 48 kişiden 19'sı tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca 8-14 Temmuz tarihleri arasında bin 856 devriye icra edilmiş 74 bin 976 şahıs ve 75 bin 103 araç kontrol edildi. Arandığı tespit edilen; terör suçundan 12, dolandırıcılıktan 6, hırsızlıktan 2 ve diğer suçlardan 21 şahıs olmak üzere toplam 41 şahıs yakalanmış olup 16 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yine Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından 1 faili meçhul 'kasten öldürme' ve 3 faili meçhul 'dolandırıcılık' olayına müdahale edilerek aydınlatılmış ve olaya karışan 7 şüpheli yakalanmıştır. Yakalanan şüpheliler ifadelerinin alınmasını müteakip 'Yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı' ile serbest bırakılmıştır. Kasten öldürme 17 yıl 6 ay, birden fazla kişi ile tehdit 1 yıl 8 ay, resmi belgede sahtecilik, cinsel taciz, kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından yakalama kararı ile aranan 7 şahıs yakalanmış ve yakalanan şahıslardan çıkarıldıkları adli makamlarca 3 şahıs tutuklanmış, 4 şahıs ise ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır. Çocuk Kısım Amirliği tarafından; Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan tekstil fabrikasında 'KADES ve Kadına El Kalkamaz' konulu bilgilendirme yapılmıştır. Atlı Jandarma Takım Komutanlığınca; Saray İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında sınır hattı ve çevre köylerinde önleyici kolluk devriye faaliyeti icra edilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Van Valiliği Van Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

 Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

 Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum

Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum

 Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi

Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title