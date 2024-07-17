Van'da Aranan 48 Kişiden 19'u Tutuklandı
Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda değişik suçlardan arama kaydı olan 48 kişiden 19'unun tutuklandığı belirtildi.
Van'da değişik suçlardan arama kaydı olan ve yakalanan 48 kişiden 19'sı tutuklandı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca 8-14 Temmuz tarihleri arasında bin 856 devriye icra edilmiş 74 bin 976 şahıs ve 75 bin 103 araç kontrol edildi. Arandığı tespit edilen; terör suçundan 12, dolandırıcılıktan 6, hırsızlıktan 2 ve diğer suçlardan 21 şahıs olmak üzere toplam 41 şahıs yakalanmış olup 16 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yine Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından 1 faili meçhul 'kasten öldürme' ve 3 faili meçhul 'dolandırıcılık' olayına müdahale edilerek aydınlatılmış ve olaya karışan 7 şüpheli yakalanmıştır. Yakalanan şüpheliler ifadelerinin alınmasını müteakip 'Yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı' ile serbest bırakılmıştır. Kasten öldürme 17 yıl 6 ay, birden fazla kişi ile tehdit 1 yıl 8 ay, resmi belgede sahtecilik, cinsel taciz, kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından yakalama kararı ile aranan 7 şahıs yakalanmış ve yakalanan şahıslardan çıkarıldıkları adli makamlarca 3 şahıs tutuklanmış, 4 şahıs ise ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır. Çocuk Kısım Amirliği tarafından; Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan tekstil fabrikasında 'KADES ve Kadına El Kalkamaz' konulu bilgilendirme yapılmıştır. Atlı Jandarma Takım Komutanlığınca; Saray İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında sınır hattı ve çevre köylerinde önleyici kolluk devriye faaliyeti icra edilmiştir" denildi. - VAN