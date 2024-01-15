Üye Girişi
Haberler

Van'da 59 şahıstan 37'si tutuklandı

Güncelleme:
Abone Ol

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il genelinde yapılan çalışmalar sonucunda 59 şahıs yakalandı ve 37'si tutuklandı. Çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan ele geçirilen malzemeler de sahiplerine teslim edildi.

Van'da değişik suçlardan aranması bulunan 59 şahıstan 37'si tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 23 adet fişek, 1 adet bıçak, 1 adet muşta ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 4 adet araç lastiği ve jantı, 1 adet cep telefonu, ziynet eşyası ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir. Diğer suçlardan ise 6 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 136 yıl 1 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 59 şahıs yakalanmış, 37 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Van Güvenlik Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Resmi Gazete atama kararları! 15 Ocak Resmi Gazete kararları neler? Sultanbeyli yangın son durum ne? SON DAKİKA! Sultanbeyli yangın nerede, hangi mahallede? 15 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 15 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 15 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 15 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 15 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 15 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 15 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 15 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Real Madrid - Barcelona maç özeti! (VİDEO) Real Madrid - Barcelona maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Manchester United - Tottenham maç özeti! (VİDEO) Manchester United - Tottenham maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 14-15 Ocak hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 14-15 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Real Madrid - Barcelona maçı CANLI izle! Real Madrid - Barcelona maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title