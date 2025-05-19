Van'da 58 Kişi Tutuklandı, Suç ve Suçlularla Mücadele Devam Ediyor

Van'da 58 Kişi Tutuklandı, Suç ve Suçlularla Mücadele Devam Ediyor
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Van'da polis ekiplerinin yürüttüğü operasyonlar sonucunda, değişik suçlardan aranan 58 kişi tutuklandı. Yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması amacıyla devam eden çalışmalarda birçok silah ve cephane ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan arandığı tespit edilen 58 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6136 ve 5729 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 8 adet tüfek, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 184 adet fişek ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından aranan toplam 449 şahıs yakalanmış, 157 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 58 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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