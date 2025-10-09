Haberler

Van'da 47.8 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 47.8 kilogram skunk maddesi ele geçirilirken, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 47.8 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Başkale ilçesi Yeşilbulak Mahallesi mevkiinde icra edilen operasyon neticesinde 47,8 kilogram skunk ele geçirilerek, şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Güvenlik güçlerimiz tarafından narkotik suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - VAN

