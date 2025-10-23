Van'da 4 Kilo 311 Gram Skunk Madde Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 4 kilo 311 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Başkale ilçesinde icra edilen operasyon neticesinde; 4 kilo 311 gram skunk maddesi, 1 adet tabanca, 63 adet tabanca fişeği, 2 adet cep telefonu ele geçirilerek muhafaza altına alınmış ve şüpheli Y.T. (23) hakkında adli işlem yapılmıştır. Güvenlik güçlerimiz tarafından narkotik suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - VAN