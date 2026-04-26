Van'da 2 farklı sazlık alanda yangın çıktı

Van'ın İpekyolu ilçesinde 2 farklı sazlık alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince uzun mücadele sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçenin Yalınağaç Mahallesi'ne bağlı Beykuşağı mezrası civarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede bölgeye İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekibi sevk edildi. Yangın alanı bataklık olduğundan dolay itfaiye aracı bölgeye gidemedi. İtfaiye erleri yangına küreklerle yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alarak söndürdü.

Öte yandan diğer sazlık alanı yangını ise Erçek Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Erçek İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. - VAN

