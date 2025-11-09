Haberler

Van'da 19 Kilo Skunk Maddesi Ele Geçirildi

Güncelleme:
Van'ın İpekyolu ilçesinde narkotik polisi, bir otomobilde gerçekleştirdiği aramada 19 kilo 660 gram skunk maddesi ele geçirerek bir şüpheliyi tutukladı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde narkotik polisi tarafından bir 19 kilo 660 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde İpekyolu ilçesinde bir otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada 19 kilo 660 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
