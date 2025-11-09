Van'da 19 Kilo Skunk Maddesi Ele Geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde narkotik polisi tarafından bir 19 kilo 660 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde İpekyolu ilçesinde bir otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada 19 kilo 660 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - VAN