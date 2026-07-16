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Süpha Dürek Dağı'nda kayıp dağcıyı arama çalışmaları sürüyor

Süpha Dürek Dağı'nda kayıp dağcıyı arama çalışmaları sürüyor
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Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, Süpha Dürek Dağı'nda kaybolan dağcıyı bulmak için yürütülen arama kurtarma çalışmalarını yerinde denetledi ve ekiplerden bilgi aldı.

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, Süpha Dürek Dağı'na tırmanış yaptığı sırada kaybolan dağcıyı bulmak için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi.

Hakkari merkeze bağlı Kırıkdağ köyü Bala Yaylası mevkiinden Süpha Dürek Dağı'na tırmanış yaptığı sırada kaybolan vatandaşı bulmak için çalışmalar devam ediyor. Arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgeye giden Vali İbrahim Taşyapan, kurumların koordinasyonunda görev yapan ekiplerle bir araya gelerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Taşyapan, kayıp vatandaşa ulaşılması için tüm kurumların geniş bir alanda titizlikle çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Vali Taşyapan, ekiplerin yoğun çaba gösterdiğini ifade ederek, kayıp vatandaşın en kısa sürede sağ salim bulunmasını temenni ettiklerini söyledi. Vali Taşyapan, arama kurtarma faaliyetlerinde görev alan AFAD, jandarma, UMKE, güvenlik güçleri ve diğer ekiplerin özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür ederek, görevlerinde kolaylıklar diledi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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