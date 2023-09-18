Vali Öksüz "Güvenli Eğitim" projesi çerçevesinde polis uygulamalarını denetledi

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen talimatlar neticesinde emniyet müdürlüğü tarafından düzenlenen okul önü ve çevresi güvenlik ve trafik denetimlerini ziyaret eden Burdur Valisi Türker Öksüz, "Okullarımızın huzur ve güven içerisinde eğitime devam edebilmesi için elimizden geleni...

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen talimatlar neticesinde emniyet müdürlüğü tarafından düzenlenen okul önü ve çevresi güvenlik ve trafik denetimlerini ziyaret eden Burdur Valisi Türker Öksüz, "Okullarımızın huzur ve güven içerisinde eğitime devam edebilmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen talimatlar neticesinde okul önlerinde ve çevrelerinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından öğrencilerin güvenle eğitim görebilmeleri için asayiş ve trafik denetimleri sıkılaştırıldı. Burdur'da bulunan okul önlerinde ve çevrelerinde de bu denetimler aralıksız devam ediyor.

Burdur Valisi Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Hatipoğlu ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi önünde yapılan denetlemeleri ziyaret ederek bilgi aldı. Vali Öksüz öğrenciler, öğretmenler ve veliler ile sohbet ederek problemlerinin olup olmadığını sordu. Yapılan trafik denetimlerinde motosiklet sürücülerine de kask takmaları ve reflektörlü kıyafetler giymelerini öneren Vali Öksüz eğitim öğretim yılının sorunsuz bir şekilde devam etmesini temenni etti.

Güvenlik denetimleri sırasında açıklama yapan Vali Türker Öksüz, "Hepinizin bildiği gibi 2023-2024 eğitim öğretim yılı geçen hafta başladı. Bu hafta ikinci haftası ile birlikte eğitim öğretim faaliyetleri sorunsuz bir şekilde ilimizde devam ediyor. Bizim bir temel amacımız var. O da okullarımızın huzurlu ve güvenli olması. Hem okulumuzun içinde, hem okullarımızın çevrelerinde huzurun ve güvenliğin sağlanması bizim her yönden başlıca hedefimiz. Çünkü biz öğrencilerimizin sağlıklı bir ortamda eğitim görmelerini istiyoruz. Hem okul çevrelerinde gerekli güvenlik önlemlerini alıyoruz, hem trafik tedbirlerini alıyoruz. Çocuklarımın bir suçun mağduru olmasını istemiyoruz. Kötü alışkanlıklardan uzak durmasını istiyoruz. Zararlı faaliyetlerin çocuklarımıza bulaşmasını önlemek istiyoruz" dedi.

İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda hareket ettiklerini de dile getiren Vali Öksüz, "Okullarımız risk derecelerine göre kategorilere ayrılıyor. Gerekli güvenlik tedbirleri buna göre planlanıyor bizim tarafımızdan. Biz de bugün o çalışmaları yerinde incelemek için okullarımıza geldik. 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisemize. Özellikle öğrencilerimiz ile sohbet ettik, çevrede bulunan esnaflarımız ile sohbet ettik. Onların bir problemi olup olmadığını sorduk. Çok şükür önemli bir problemimiz yok. Bizim alacağımız bu güvenlik tedbirleri kesintisiz bir biçimde devam edecek. Bir gün uygulayıp ikinci gün bu tedbirleri gevşetmeyeceğiz. Tüm eğitim öğretim yılı boyunca sürdürülebilir şekilde bu önlemleri devam ettireceğiz. Okullarımızın ve çevrelerinin güvenli olması bizim için çok önemi. Onun için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bugün burada İl Emniyet Müdürümüz, İl Jandarma Komutanımız bu çalışmaları hep birlikte yerinde gördük. Bu çalışmaları gezilere, ziyaretlere de devam edeceğiz. Ben 2023-2024 eğitim öğretim yılının bütün öğrencilerimize, şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Umuyorum ki başarılı bir yıl olacak ve öğrencilerimiz güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim öğretim göremeye devam edecek" şeklinde konuştu.

İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ise, "Bugün burada İçişleri Bakanlığımızın emir ve talimatları doğrultusunda eğitim öğretim yılının yeni başlaması nedeniyle "Güvenli Eğitim" projemiz kapsamında hem okullarda okuyan çocuklarımızın ve okul çevrelerinin güvenliği, hem de bunların trafik açısından sıkıntı ve sorunlarının olup olmadığını yerinde görmek için valimiz ve jandarma komutanımız ile birlikte burada uygulama pozisyonu aldık. Gençlerimiz ile sohbet ettik, okul çevresindeki esnaflarımız ile görüştük, okullarımızda ki öğretmenlerimiz ile görüştük. Her hangi bir problemin olmaması bizi ziyadesi ile mutlu etti" dedi. - BURDUR