Vali Karakaya'dan 3 aylık asayiş değerlendirmesi

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, "Son 3 ay içerisinde kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 163 şahıs yakalanarak ceza infaz kurumlarına teslim edilmiş, ifade için aranan 715 şahıs yakalanarak gerekli adli işlemler yapılmıştır "dedi.

Vali Karakaya son 3 ay içerisinde güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlar ve yakalamalar hakkında detaylı bilgi verdi. Valilik toplantı salonunda açıklamalarda bulunan Vali Karakaya, ilk olarak terör olaylarına değinerek, "Güvenlik güçlerimizin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla bitme noktasına gelen terör örgütleri ile mücadele ilimizde de kararlılıkla devam etmektedir. Son 3 ay içerisinde jandarma ve emniyet birimlerimizin terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği bin kırsal, 30 şehir operasyonunda 24 şahıs gözaltına alınmış, gözaltına alınan bu şahıslardan 2'si tutuklanmış, 5 şahsa adli kontrol tedbirleri uygulanmıştır. Asayiş olaylarında kişilere karşı işlenen suçlarda, konut dokunulmazlığının ihlali, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kişilerin huzur ve sükünunu bozma, cinsel taciz, hakaret, çocuğun cinsel istismarı, kasten yaralama, cinsel saldırı ve tehdit olaylarında 2024 yılının temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına göre yüzde 5 oranında düşüş gerçekleşmiştir" dedi.

Malvarlığına karşı işlenen suçlarla ilgili de bilgilendirme yapan Vali Karakaya, "Motosiklet hırsızlığı, evden hırsızlık, işyerinden ve kurumdan hırsızlık, yağma, gasp ve dolandırıcılık olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 düşüş sağlanmıştır. Son 3 ay içerisinde kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 163 şahıs yakalanarak ceza infaz kurumlarına teslim edilmiş, ifade için aranan 715 şahıs yakalanarak gerekli adli işlemler yapılmıştır. Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı kapsamında 38 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ve 32 av tüfeği ele geçirilmiş, 93 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapılmıştır" diye konuştu.

Uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 29 operasyonda 34 tutuklama

Bitlis'te organize suçlarla ilgili mücadele kapsamında 3 ayrı operasyonun gerçekleştirildiğini ifaden eden Valis Karakaya, "63 şahıs gözaltına alınarak, 14 şahıs tutuklanmış ve 22 şahsa adli kontrol tedbirleri uygulanmıştır. Ayrıca uyuşturucu ile mücadele kapsamında ise geride bıraktığımız son 3 ayda uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 29 operasyon icra edilmiş, 42 şahıs gözaltına alınmış, 34 şahıs tutuklanmış ve 2 şahsa adli kontrol tedbirleri uygulanmıştır. Uyuşturucu kullanmak suçundan 138 olay meydana gelmiş, 138 şüpheli şahsa gerekli adli işlemler yapılmıştır. Gerçekleşen bu olaylar neticesinde 23 kg esrar, 4 kg metamfetamin, 168 gr kokain, 54 gr bonzai, 84 adet ecstasy hap ve 543 kök hint keneviri ele geçirilmiştir. Uyuşturucu ile mücadelede en büyük önceliğimiz gençlerimizi ve toplumumuzu korumaktır. Bu doğrultuda güvenlik birimlerimizce yürütülen çalışmalar azim, kararlılık ve koordinasyon içinde devam edecektir" dedi.

Vali Karakaya, siber suçlarla mücadele olaylarına da değinerek, açıklamasına şöyle devam etti:

"Son 3 ay içerisinde ilimiz genelinde siber, güvenlik, terör, kaçakçılık, narkotik ve asayiş suçları olmak üzere toplam 285 suç unsuru şahıs ve hesap tespit edilmiş, terörle iltisaklı 57 şahsa, yasa dışı bahis suçundan 9 şahsa ve çevrimiçi çocuk istismarı suçu kapsamında ise 11 şahsa gerekli adli işlemler gerçekleştirilmiştir. Öte yandan trafik denetimlerimizde 2024 yılının Ağutos, Eylül ve Ekim aylarında 122 bin 312 araç denetlenmiş, 25 bin 027 araca işlem yapılmış, 2025 yılında ise 117bin 816 araç denetlenmiş 56 bin 533 araca işlem yapılmış, 2024 yılının aynı aylarında 1.336 ticari taksi denetlenmiş, 122 ticari taksiye işlem yapılmış, 2025 yılında ise 1.197 ticari taksi denetlenmiş, 180 ticari taksiye işlem yapılmıştır. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ise ilimizde uluslararası koruma altında 89, ikamet izni bulunan 215 yabancı uyruklu şahıs ve geçici koruma altında 1.004 Suriyeli bulunmaktadır. 1 Ağustos 2025 tarihinden bugüne kadar; düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 50 operasyon gerçekleştirilmiş, 30 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 124 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Yakalanan organizatörlerden 17 şahıs tutuklanmış, 13 şahsa adli kontrol tedbirleri uygulanmıştır. Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmişlerdir. Ayrıca 3 mobil göç noktası aracında 2.121 kişinin kimlik denetimi yapılmıştır. Düzensiz göçle ve göçmen kaçakçılığıyla olan mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir. Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de huzur ve güven ortamını bozmak isteyen hiç kimseye asla müsaade etmeyeceğiz. Şehrimizin her köşesinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak gece gündüz demeden fedakarca çalışan başta İl Emniyet Müdürümüz ve İl Jandarma Komutanımız olmak üzere emniyet ve jandarma teşkilatımızın tüm değerli mensuplarına teşekkür ediyorum." - BİTLİS