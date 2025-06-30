Vali Davut Gül'den Peygamberimize Yönelik Karikatüre Sert Tepki

Vali Davut Gül'den Peygamberimize Yönelik Karikatüre Sert Tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valisi Davut Gül, Leman dergisinde yayımlanan Hazreti Muhammed karikatürü üzerine açıklamalarda bulundu. Gül, kutsallara yapılan saldırılara karşı hukuk devleti gereğinin yerine getirileceğini ifade etti ve provokasyonlara karşı sağduyu çağrısında bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül, bir mizah dergisindeki Peygamberi Efendimize yönelik karikatür yayımlanmasıyla ilgili, "Kutsallarımıza saldırarak toplumu provoke etmeye çalışan bu zihniyete karşı hukuk devleti gereğini yapmaktadır. Milletimizin inancına uzanan hiçbir alçaklığa sessiz kalmayacağız" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Leman dergisinin Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hz. Peygamberimize yönelik çirkin karikatür nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TCK 216. madde kapsamında adli soruşturma başlatmış; 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Kutsallarımıza saldırarak toplumu provoke etmeye çalışan bu zihniyete karşı hukuk devleti gereğini yapmaktadır. Milletimizin inancına uzanan hiçbir alçaklığa sessiz kalmayacağız" dedi.

Açıklamasının devamında, bu tür çirkin saldırıların asla fikir veya mizah olmadığını ve doğrudan inançları hedef gösterdiğini belirten Vali Gül, "İnancımıza, Peygamber Efendimize (s.a.s.) yönelik yapılan her saygısızlık, hepimizin yüreğinde derin bir yara açmaktadır. Bu çirkin saldırılar asla fikir ya da mizah değil; doğrudan inançlarımızı hedef alan bilinçli ve sistematik provokasyonlardır. Devletimiz, hukuki süreçleri kararlılıkla yürütmektedir. Hemşehrilerimizin bu kirli oyuna gelerek sokaklarda ya da dijital mecralarda hukuki sorunlara yol açacak davranışlarda bulunmasını istemiyoruz. Haklı olduğumuz bir meselede haksız duruma düşmek; işte provokatörlerin tam olarak istediği şey budur. Lütfen sağduyunuzu koruyun, vakarla hareket edin. İnancımızı savunurken hukuk zemininden ayrılmayın" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Yumaklı: 7 orman yangını devam ediyor

Alevlerin önüne bir türlü geçilemiyor! İşte yangınlarda son durum
Leman'da Hz. Muhammed'e yönelik çirkin karikatür! 4 kişi için gözaltı kararı

Leman'da Hz. Muhammed'e yönelik çirkin karikatür! Soruşturma açıldı
Tepkilerin odağındaki Leman dergisi çalışanlarına ters kelepçe

Tepkilerin odağındaki karikatüriste ters kelepçe
Ece Erken, bir zamanlar 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'la el ele yakalandı

Bir zamanlar 'Eniştem' diyordu, şimdi el ele yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Gazze'de plajı bombaladı! 21 ölü

İsrail plaj bombaladı!
Domenec Torrent, Galatasaray'dan öyle bir ismi istiyor ki taraftar havalara uçacak

Galatasaray'dan öyle bir ismi istiyor ki taraftar havalara uçacak
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
Padişah gibi! Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a yapılan özel hizmetler yok artık dedirtti

Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a sunulan özel hizmetlere bakın
Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin

Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin
Yetiştiği kulübün profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı

Yetiştiği kulübün teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Emekli zammı Erdoğan'ın masasında! İşte konuşulan en düşük aylık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.