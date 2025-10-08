Vali Çiçek, Gürcistan Sınırında Güvenlik Çalışmalarını İnceledi

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Çıldır ilçesi Gürcistan sınırı bölgesinde incelemelerde bulundu.

Vali Çiçek, Ardahan 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Çıldır Kaymakamı Barış Aytürk ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin ile birlikte Öncül Köyü-Gürcistan sınır bölgesinde yapımı devam eden sınır hattı güvenliği çalışmalarını yerinde inceledi.

Alanı gezerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Çiçek, yürütülen projenin kaçakçılık ve düzensiz göçmen geçişlerinin önlenmesine önemli katkı sağlayacağını ifade etti. - ARDAHAN