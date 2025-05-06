Vali Çiçek: "Ardahan huzur şehridir"

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, "Ardahan huzur şehri ve POLHANE projesi ile daha da huzurlu kılmayı hedefliyoruz" dedi.

Vali Hayrettin Çiçek, Şehit Tuncay Polat Polis Merkez Amirliğini ziyaret ederek, burada yapılan fiziki iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Çiçek, incelemelerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Bürosu ve Trafik Şube Bürolarının proje, çalışma ve faaliyetlerine ilişkin brifing aldı. Toplum Destekli Polis Bürosunca yürütülen UYUMA ve KADES uygulamaları sayesinde uyuşturucuyla mücadele ve kadına şiddetle mücadele konularında, ayrıca Siber ve Dolandırıcılıkla mücadelede büyük başarılar elde edildiğini belirten Vali Çiçek, Ardahan huzur şehri ve POLHANE projesi ile daha da huzurlu kılmayı hedefliyoruz" dedi. Vali Çiçek, "Ardahan'da emniyet personelleri ailelere yönelik ziyaretler gerçekleştiriyor. Bu ziyaretlerde emniyet hizmetleri anlatılıyor. Özellikle aile içi şiddet, uyuşturucu, dolandırıcılık ve benzeri bizim önemli gördüğümüz hususlarla alakalı vatandaşlarımız bilinçlendiriliyor. Önleyici kolluk hizmetleri kapsamında yapılan bu faaliyetin biz doğrudan etkisini 2024 yılında gördük. Ciddi manada asayiş olaylarında düşüş ve olay aydınlatmalarında da bir artış söz konusu oldu" dedi.

Vali Çiçek ayrıca, kentte havaların ısınmasıyla birlikte oluşabilecek motosiklet kazalarının önlenmesi amacıyla hayata geçirilen '2 Teker 1 Hayat' projesinin de oldukça önemli olduğunu belirterek, Trafik Şube personeline teşekkür etti. - ARDAHAN