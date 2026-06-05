Erzurum Valisi Baruş, ceza infaz personelini kabul etti

Erzurum Valisi Aydın Baruş, "Ceza İnfaz Personeli Günü" dolayısıyla kentte görev yapan ceza infaz kurumu müdürleri ve personelini makamında kabul etti.

Edinilen bilgiye göre, Ceza İnfaz Personeli Günü vesilesiyle gerçekleştirilen ziyarete; Aziziye 1 No'lu Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mesut Altıntaş, Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Yücel Karebel, Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet Ahlatoğlu, Dumlu Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hacı Osman Erol ve beraberindeki infaz koruma memurları katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aydın Baruş, kamu düzeninin sağlanması ve adalet hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesinde ceza infaz personelinin çok önemli bir görev üstlendiğini vurguladı. Personelin gününü tebrik eden Vali Baruş, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı