Vali Ayaz, yılbaşını denetimlerine katıldı 3. Sayfa Haberleri Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yılbaşı tedbirleri çerçevesinde denetim noktalarını ziyaret ederek ekiplerin ve vatandaşların yeni yıllarını kutladı. Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, yılbaşı tedbirleri çerçevesinde denetim noktalarını ziyaret ederek ekiplerin ve vatandaşların yeni yıllarını kutladı. Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ve Çankırı İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanlarında, yılbaşı tedbirleri çerçevesinde oluşturulan denetim noktalarını ziyaret etti. Görev başındaki ekiplerin yeni yıllarını kutlayan Vali Ayaz, denetim noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşlarla da sohbet etti. - ÇANKIRI Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Çankırı 3. Sayfa Haberler

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