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Muğla Valisi Fethiye ve Seydikemer'de Yangın Alanlarını İnceledi

Muğla Valisi Fethiye ve Seydikemer'de Yangın Alanlarını İnceledi
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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Fethiye'nin İnlice ve Yeşilüzümlü mahalleleri ile Seydikemer'de orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Yangın sonrası hasar tespit çalışmaları, alanların mevcut durumu ve rehabilitasyon süreci değerlendirildi. Vali, yangınla mücadele eden ekiplere teşekkür ederken, doğanın yeniden kazanılması için ilgili kurumların koordinasyonunda çalışmaların aralıksız süreceği belirtildi.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ile birlikte Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde orman yangınlarından etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu.

Vali Akbıyık, Fethiye'nin İnlice ve Yeşilüzümlü mahalleleri ile Seydikemer ilçesinde yangından etkilenen bölgeleri ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemeler sırasında yangın sonrası yürütülen hasar tespit çalışmaları, yanan alanların mevcut durumu ve rehabilitasyon sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Bölgede görev yapan ekiplerle de bir araya gelen Vali Akbıyık, yangınla mücadelede görev alan tüm personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Yangınlardan etkilenen alanlarda doğanın yeniden kazanılması için gerekli çalışmaların ilgili kurumların koordinasyonunda sürdürüleceği belirtilirken, hasar tespit ve iyileştirme çalışmalarının da aralıksız devam ettiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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