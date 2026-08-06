Kayseri'de Vakıf Kapısına Kurşun Yağdıran Şahıs Yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, vakıfın kapısına kurşun yağdırdı.

Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.T. vakfın bulunduğu apartmana giderek önce kapıyı yumrukladı daha sonra elindeki tabanca ile kapıya kurşun yağdırdı. Apartman sakinleri tarafından yetkilere haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken şüpheli M.T. polis ekipleri tarafından yakalanarak, polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı