Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz'ın son videosu: Bir gün ölürsem, anlatırsınız

Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz'ın son videosu: Bir gün ölürsem, anlatırsınız
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz'ın son videosu: Bir gün ölürsem, anlatırsınız
Haber Videosu

İstanbul'da sevgilisi eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürüldükten sonra cesedi valiz içerisinde bulunan Ayşe Tokyaz'ın hayatını kaybetmeden önce çekilen videosu ortaya çıktı. Ayşe Tokyaz'ın videoda, "Bir gün ölürsem, bu videoyu sevdiklerime anlatırsınız. Hepinizi çok seviyorum ama hakkımı helal etmediğim birkaç insan da var." dediği görüldü.

İstanbul'da kan donduran bir cinayete kurban giden Ayşe Tokyaz'ın ölmeden önce çekilen bir videoda, "Bir gün ölürsem, bu videoyu sevdiklerime anlatırsınız. Hepinizi çok seviyorum ama hakkımı helal etmediğim birkaç insan da var." demesi dikkat çekti.

AYŞE TOKYAZ CİNAYETİNDE ÇOK SAYIDA TUTUKLAMA

İstanbul Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın (22) ölümü tüm Türkiye'de infial yarattı. Vahşi cinayetle ilgili sevgilisi eski polis Cemil Koç ve beraberindeki 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz'ın son videosu: Bir gün ölürsem, anlatırsınız

"BİR GÜN ÖLÜRSEM BU VİDEOYU SEVDİKLERİME ANLATIRSINIZ"

Cinayetle ilgili sis perdesi henüz aralanmamışken Esra Tokyaz, kardeşi Ayşe Tokyaz'ın ölmeden önce çekilen videosunu paylaştı. Videoda Ayşe Tokyaz'ın, "Bir gün ölürsem, bu videoyu sevdiklerime anlatırsınız. Hepinizi çok seviyorum ama hakkımı helal etmediğim birkaç insan da var." dediği görüldü.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Plajlardaki büyük tehlike! Avrupa'dan sonra Türkiye'de de görüldü

Plajlardaki büyük tehlike! Avrupa'dan sonra Türkiye'de de görüldü
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Çocuk sahipsiz, şımarık ve asi ise normaldir böyle çakalların eline düşmesi, sonuç farklı olsa şaşmak gerekirdi ..

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHayrettin Balmaz:

Helal cok akilli adamsiniz valla. Bende ondan şüpheleniyordum

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıErtan Demirel:

Onun bununla yatip kalkmak iyiydi , sonu bu iste

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAy Ben O Türk Kıça Kurban Olayım Ha:

Keşke ölüm korkusunu boş vermeseydi ve uzaklara taşınsaydı. İsmini değiştirseydi. Adresini gizleseydi.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belçika Kralı Philippe: Gazze'deki durum insanlık için bir utanç

O ülkenin kralından Gazze çıkışı: İnsanlık için bir utanç
Sakarya'da dün başlayan orman yangını Bilecik'e sıçradı

Dün çıkan orman yangını komşu ile sıçradı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.