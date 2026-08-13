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Uzunköprü'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 12 Göçmen Yakalandı

Uzunköprü'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 12 Göçmen Yakalandı
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir araçta 12 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen sürücü yakalandı. Sürücüye 24 bin 258 TL trafik cezası kesildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir araç içerisinde 12 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen araç sürücüsü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan getirilen düzensiz göçmenlerin sınır bölgesine bırakılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

12 düzensiz göçmen yakalandı

Uzunköprü JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Demirtaş Mahallesi Meriç yol ayrımı mevkiinde şüpheli kapalı kasa hafif ticari araç durduruldu.

Araçta yapılan kontrolde sürücünün B.N. olduğu ve araç içerisinde 10 Irak, 1 Suriye ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 12 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlendi.

Araç sürücüsü ile düzensiz göçmenler ekipler tarafından yakalanırken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Sürücüye 24 bin 258 TL ceza

Hakkında tahkikat başlatılan araç sürücüsü B.N.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre toplam 24 bin 258 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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