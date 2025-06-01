Uzungöl'de Suudi Arabistan Uyruklu Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu
Trabzon'un Uzungöl bölgesinde 6 gün önce suya düşen 9 yaşındaki Suudi Arabistan uyruklu çocuk Faisal Ramzi Alshaikh'ın cansız bedeni, Haldizen Deresi'nde bulundu. Olayın ardından yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda çocuğun cesedi, suya düştüğü noktanın 1,5 kilometre uzağında bulundu.
6 gündür aranan Suudi Arabistan uyruklu çocuğun cansız bedeni düştüğü derede bulundu
TRABZON - Trabzon'un Çaykara ilçesinin turizm merkezi Uzungöl'de bulunan Haldizen Deresi'ne 26 Mayıs günü su içmek isterken düşen Suudi Arabistan uyruklu 9 yaşındaki Faisal Ramzi Alshaikh'unun cansız bedeni 6. gününde bulundu.
Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl bölgesine ailesi ile gezmeye giden Suudi Arabistan uyruklu Faisal Ramzi Alshaikh (9), 6 gün önce Haldizen Deresi'nin kenarından su içmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Olayı fark eden baba Abdülgani Ramzi Alshaikh, paniğe kapılarak çocuğunu kurtarmak için suya atladı. Ancak derenin debisinin yüksek ve akıntının güçlü olması nedeniyle zor anlar yaşayan baba güçlükle kıyıya çıkmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 sağlık ekipleri, Büyükşehir İtfaiye ekipleri, AFAD, AKUT, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma ve Dalgıç Timi ekipleri sevk edildi. 6 gün önce başlayan arama çalışmaları sonucunda Alshaikh'nin cansız bedenine dereye düştüğü yerin 1,5 kilometre aşağısında suyun içerisinde ulaşıldı.