Uzungöl'de Kaybolan Çocuğun Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Uzungöl'de Kaybolan Çocuğun Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
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Trabzon'un Uzungöl bölgesinde derede kaybolan Suudi Arabistan uyruklu 9 yaşındaki Faisal Ramzi Alshaikh'ın olaydan önceki görüntüleri yüzleşiyor. Ailesiyle tatil için geldiği Uzungöl'de su içmek isterken düştüğü derede kaybolan çocuk için 3 gündür arama çalışmaları devam ediyor.

Suudi Arabistan uyruklu çocuğun derede kaybolmadan önceki son görüntüsü ortaya çıktı

Trabzon'un turizm merkezi Uzungöl'de derede kaybolan çocuğu arama çalışmaları 3 gündür sürüyor

TRABZON - Trabzon'un Çaykara ilçesinin turizm merkezi Uzungöl'de bulunan Haldizen Deresi'ne su içmek isterken düşen Suudi Arabistan uyruklu 9 yaşındaki Faisal Ramzi Alshaikh'ın derede kaybolduğu günün sabahında otelin otoparkında futbol oynarken görüntüleri ortaya çıktı.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl bölgesine a

ilesi ile gezmeye giden Suudi Arabistan uyruklu Faisal Ramzi Alshaikh (9), 26 Mayıs günü Haldizen Deresi'nin kenarından su içmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Olayı fark eden baba, paniğe kapılarak çocuğunu kurtarmak için suya atladı. Ancak derenin debisinin yüksek ve akıntının güçlü olması nedeniyle zor anlar yaşayan baba güçlükle kıyıya çıkmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 sağlık ekipleri, AFAD, AKUT, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma ve Dalgıç Timi ekipleri sevk edildi. 3 gündür süren arama çalışmalarında sonuç alınamazken, arama çalışmalarına toplam 108 personel ile 17 araç, 3 iş makinesi ve 3 bot katılıyor.

Öte yandan Suudi Arabistan uyruklu 9 yaşındaki Faisal Ramzi Alshaikh'ın derede kaybolduğu günün sabahında otelin otoparkında futbol oynarken görüntüleri ortaya çıkarken, otelin güvenlik kamerasına Faisal'ın neşeli anları yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH ÖZEN - 3.Sayfa
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