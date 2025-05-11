Uzundere-Tortum Yolunda Trafik Kazası: 1 Yaralı
Erzurum'da Uzundere-Tortum karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir sürücü yaralandı. Olay yerinde müdahale yapan sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor.
Uzundere- Tortum Yolunda Trafik Kazası: 1 yaralı
ERZURUM - Erzurum'un Uzundere-Tortum ilçeleri arasındaki karayolunda meydana gelen trafik kazasında 34 FT 8305 plakalı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle orta refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TANER SARI - 3.Sayfa