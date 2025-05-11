Uzundere- Tortum Yolunda Trafik Kazası: 1 yaralı

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere-Tortum ilçeleri arasındaki karayolunda meydana gelen trafik kazasında 34 FT 8305 plakalı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle orta refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.