Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Balık Ayhan'ın kızından kan çağrısı

Roman müziğinin sevilen isimlerinden, sahne dünyasında "Balık Ayhan" olarak tanınan Ayhan Küçükboyacı, sağlık durumu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Nefes darlığı şikâyetiyle Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne getirilen ünlü müzisyen, yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisine alındı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Edinilen bilgilere göre, doktorlar tarafından uyutularak tedavi altına alınan Balık Ayhan'ın durumunun stabil olduğu ancak hayati riskin sürdüğü ifade edildi. Tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ederken, ailesi ve yakın dostları hastane önünde umutla gelecek güzel haberleri bekliyor.

KIZINDAN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Zor günler geçiren sanatçının kızı, sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal paylaşımda, babasının tedavisinde kullanılmak üzere AB Rh pozitif kana acil ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Paylaşımda, kan bağışında bulunabilecek vatandaşların Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Kan Merkezi'ne başvurmaları istendi. Yapılan çağrıda şu ifadelere yer verildi: Herkese merhaba Profesör Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan babam Ayhan Küçükboyacı için AB+pozitif kana ihtiyaç vardır. En yakın meydanlarda bulunan Kızılaya gidip kan bağışında bulunabilir. Hastane ismi ve babamın ismi verilip öyle bağışta bulunabilirsiniz. Acil AB+ pozitif kana ihtiyaç vardır.