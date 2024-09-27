Üye Girişi
Haberler

Uzun namlulu silahlarla sokağa inip tehditler savuran şüpheliler yakalandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te silahlı bir grubun sokağa inerek husumetlilerini tehdit ettiği görüntülerdeki şahıslar için gerekenin yapıldığını belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sosyal medyada yer alan şahısların da içinde bulunduğu 7 şüpheli yakalanmıştır. Halkımızın huzurunu kaçanlarla, tehdit ve korkuya yol açanlarla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

Gaziantep'te bir ara sokakta çekilen videoda bazı kişilerin uzun namlulu silahlarla adeta 'nöbet' tuttuğu görüldü. İnfial yaratan görüntü sonrası harekete geçen ekipler, 7 şüpheliyi yakaladı.

EKİPLER GÖRÜNTÜLERİ İNCELEDİ

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sosyal medyada yer alan ve Gaziantep'te sokak ortasında uzun namlulu silahlarla poz veren, halkımız arasında korku ve endişeye yol açan şahıslarla ilgili görüntüler Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce incelenmiştir. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar 26 Eylül 2024 Perşembe akşam saatlerinde Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, TEM, KOM, istihbarat ve devriye ekiplerimiz koordinesinde adres sorgulama ve saha çalışmaları başlatılmıştır. Sosyal medyada yer alan şahısların da içinde bulunduğu 7 şüpheli yakalanmıştır" dedi.

"NEFESLERİNİ KESECEĞİZ"

Açıklamasının devamında halkın huzurunu kaçıranlarla mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçanlarla, tehdit ve korkuya yol açanlarla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Aziz Milletimizin huzuruna kasteden tüm suç odaklarının nefeslerini keseceğiz. Milletimize sözümüz olsun" ifadelerine yer verdi.

"TUŞA BASMAKLA TETİĞE BASMAK AYNI MI?" DİYORDU

Kısa sürede yayılan ve infiale neden olan görüntülerde silahlı grubun "Hani sokağa çıkamıyorsunuz, tuşa basmakla tetiğe basmak aynı mı?" dediği duyuluyordu. Öte yandan görüntüleri paylaşan ve videodaki şahsın 57 suç dosyası bulunduğunu iddia eden kullanıcılar yetkililere çağrıda bulunarak bu kişilerin yakalanmasını talep etti.

Uzun namlulu silahlarla sokağa inip tehditler savuran şüpheliler yakalandı
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Gaziantep Gaziantep Güvenlik 3-sayfa Güncel Yaşam

Dibimize kadar geldiler! İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü

İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü

 Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe

Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe

 Görüntü Türkiye'den! Koca market yaşlı adamın üzerine çöktü

Market yaşlı adamın üzerine çöktü
Bomba iddia! Çinli 2 otomobil devi Samsun ve Manisa'da fabrika kuracak

2 otomotiv devi Türkiye'ye geliyor! Fabrikaların kurulacağı iller de neredeyse belli
500

Yorumlar (16)

Cafer KILIÇ:

En ağır ceza verilsin

97
1
yanıtYanıtla
CAN Işık:

Akşama dışarıda hepsi sicile 1 kayıt daha tamam

90
2
yanıtYanıtla
vatandaş:

silin gitsin

80
1
yanıtYanıtla
Demir Acer:

polis yakalar guya savci hakimler bir cay verir birakir,

55
3
yanıtYanıtla
Mr Wagyu:

Bir iki güne adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı yazacak

34
2
yanıtYanıtla
Hayri:

aslında emniyette bir digital izleme masası olması lazım sosyal medyada sürekli bir meydan okuma yasadışılığı özendirme suç örgütlerini kahraman gösterme videoları var belki suç unsuru bulunamıyor ama bakıyosun bir genç havaya cıvaya racon kesiyor bunlar zararsız faaliyetler olarak algılanmamalı çocukları etkiliyor bu işler suç şebekeleri lüks araçlarla konvoylarla mesajlar veriyor bunların acil önlenmesilazım

22
1
yanıtYanıtla
Mehmet Karagöz:

Salınacaklarsa yakalamaya gerek var mı.???

15
0
yanıtYanıtla
murat dural:

Şartlı tahliye

12
2
yanıtYanıtla
arif simsek:

1 ay sonra adli kontrolle serbesttir.

12
0
yanıtYanıtla
Özcan Özcan:

POLİS DEDİĞİN BENİM VERGİMLE MAAŞ ALAN VE BENİİM GÜVENLİĞİM İÇİN GÖREV YAPAN BİRİSİ PEKİ BU KATİLLERİ TOPLAMAK İÇİN BİR POLİSİN Mİ ŞEHİT EDİLMESİ GEREKİYORDU ÖNCEDEN CANINI YAKTIĞI ÖLDÜRDÜĞÜ İNSANLAR NE?BİR VATANDAŞ ÖLDÜRÜLÜNCE,ZULME UĞRAYINCA NİYE POŞET GİYDİRİLİP HAYVAN ARACINA KONULMUYOR DA POLİS ŞEHİT EDİLİNCE YAPILIYOR?

0
1
yanıtYanıtla
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şamil Ekinci kimdir? Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun adı Şamil Ekinci oldu! YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: Yurtiçi kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Yurtiçi kargo dağıtım saatleri! Türkiye'de il olması beklenen ilçeler hangileri? Aras Kargo Çalışma Saatleri 2024! Aras Kargo hangi saatler arasında açık, kaçta kapanıyor? Aras kargo dağıtım saatleri! Aslı Sümen kimdir? Aslı Sümen evlendi mi? Wolverhampton- Liverpool maçı ne zaman? (İngiltere Premier Lig) Wolverhampton- Liverpool maçı saat kaçta, şifresiz mi? MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: MNG kargolar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? MNG kargo dağıtım saatleri! Newcastle Utd.- Manchester City maçı ne zaman? (İngiltere Premier Lig) Newcastle Utd.- Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? Greuther Fürth- Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman? Greuther Fürth- Fortuna Düsseldorf maçı saat kaçta, şifresiz mi? Lana Del Rey evlendi mi? Lana Del Rey kiminle evlendi? KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: 2024 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS sorgulama ekranı!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });