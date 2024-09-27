Uzun namlulu silahlarla sokağa inip tehditler savuran şüpheliler yakalandı

Gaziantep'te bir ara sokakta çekilen videoda bazı kişilerin uzun namlulu silahlarla adeta 'nöbet' tuttuğu görüldü. İnfial yaratan görüntü sonrası harekete geçen ekipler, 7 şüpheliyi yakaladı.

EKİPLER GÖRÜNTÜLERİ İNCELEDİ

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sosyal medyada yer alan ve Gaziantep'te sokak ortasında uzun namlulu silahlarla poz veren, halkımız arasında korku ve endişeye yol açan şahıslarla ilgili görüntüler Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce incelenmiştir. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar 26 Eylül 2024 Perşembe akşam saatlerinde Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, TEM, KOM, istihbarat ve devriye ekiplerimiz koordinesinde adres sorgulama ve saha çalışmaları başlatılmıştır. Sosyal medyada yer alan şahısların da içinde bulunduğu 7 şüpheli yakalanmıştır" dedi.

"NEFESLERİNİ KESECEĞİZ"

Açıklamasının devamında halkın huzurunu kaçıranlarla mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçanlarla, tehdit ve korkuya yol açanlarla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Aziz Milletimizin huzuruna kasteden tüm suç odaklarının nefeslerini keseceğiz. Milletimize sözümüz olsun" ifadelerine yer verdi.

"TUŞA BASMAKLA TETİĞE BASMAK AYNI MI?" DİYORDU

Kısa sürede yayılan ve infiale neden olan görüntülerde silahlı grubun "Hani sokağa çıkamıyorsunuz, tuşa basmakla tetiğe basmak aynı mı?" dediği duyuluyordu. Öte yandan görüntüleri paylaşan ve videodaki şahsın 57 suç dosyası bulunduğunu iddia eden kullanıcılar yetkililere çağrıda bulunarak bu kişilerin yakalanmasını talep etti.