Üzüm Yüklü Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
Denizli'nin Çal ilçesinde üzüm yüklü traktörün devrilmesi sonucu sürücü Adnan Seren hayatını kaybetti. Olay sonrası kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi ancak müdahalelere rağmen seren kurtarılamadı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Sazak Mahallesi'nde üzüm yüklü traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Çal ilçesi Sazak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen Adnan Seren (61) idaresindeki üzüm yüklü traktör, mahalle yolunda yokuş aşağı inerken sürücünün vites yükseltmeye çalıştığı sırada vitese geçmedi. Kontrolden çıkan traktör hızla savrularak devrildi. Traktörle birlikte römork da yan yatarken tonlarca üzüm yola saçıldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Adnan Seren'i, Çal Devlet hastanesi sevk edilirken burada ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

