Üzüm bağında cesedi bulunan kadın sırtından av tüfeğiyle vurulmuş

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çapa yapmaya gittiği üzüm bağında annesi ve komşusu tarafından cesedi bulunan yaşlı kadının, sırtından av tüfeğiyle vurulduğu ortaya çıktı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çapa yapmaya gittiği üzüm bağında annesi ve komşusu tarafından cesedi bulunan yaşlı kadının, sırtından av tüfeğiyle vurulduğu ortaya çıktı.

Acıpayam ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Hatice Baysal, Dokuzlar Mevkiinde bulunan üzüm bağında çapa işlerini yapmak için dün sabah evden çıktı. Akşam saatleri olmasına rağmen evine dönmeyen Baysal'dan uzun süre haber alamayan yakınları, tarlaya gitti. Baysal'ı tarlada hareketsiz yatarken bulan anne ile komşu, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Baysal'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen jandarma olay yeri inceleme ekipleri sırtından av tüfeğiyle vurulduğunu belirlediği kadının cansız bedeninde detaylı inceleme gerçekleştirdi. Alanda geniş güvenlik önlemleri alan JASAT ve Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sır ölümle ilgili soruşturmayı genişleterek şüpheli veya şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

Annesiyle beraber yaşadığı öğrenilen Baysal'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DENİZLİ