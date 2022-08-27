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Uzman çavuş, parkta kafasından vurulmuş halde ölü bulundu

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te geçici olarak görev yaptığı öğrenilen uzman çavuş, kent merkezindeki parkta kafasına sıkılmış halde ölü bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken cinayet ya da intihar şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.

Gaziantep kent merkezindeki 100. Yıl Atatürk Kültür Parkı'nda vatandaşlar, sabah erken saatlerde bir bankta hareketsiz şekilde duran birini fark etti. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KAFASINDAN VURULMUŞ

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede, hareketsiz şekilde duran şahsın, kafasına sıkılmış halde öldüğünü belirledi. Ekiplerin incelemesinde, ölü bulunan şahsın kentte geçici olarak görev yapan uzman çavuş Turgay K. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Uzman çavuş, parkta kafasından vurulmuş halde ölü bulundu

CİNAYET Mİ İNTİHAR MI?

Parktaki bankta ölü bulunan uzman çavuş Turgay K.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan çalışmanın ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet yada intihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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