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Uzman Çavuş Doğukan Yıldırım Son Yolculuğuna Uğurlandı

Uzman Çavuş Doğukan Yıldırım Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde akciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden 30 yaşındaki uzman çavuş Doğukan Yıldırım, ikindi namazının ardından defnedildi. Cenazeye aile üyeleri ve birçok kişi katıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden 30 yaşındaki uzman çavuş Doğukan Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Tekin Yıldırım'ın ikiz olan oğullarından biri olan Uzman Çavuş Doğukan Yıldırım, uzun zamandır akciğer yetmezliği hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Organ nakli bekleyen Doğukan Yıldırım, tedavi gördüğü Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde dün akşam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberini alan ikizi Okan ve ailesi büyük üzüntü yaşadı.

Gencin cenazesi Alanyurt Uludağ Uludağ Camii'nde kılınan ikindi namazından sonra Alanyurt Yenikent Mezarlığında defnedildi.

Cenazeye Kaymakam Eren Arslan, İnegöl Emniyet Müdürü Okan Şen, Emniyet Müdürlüğü personelleri ile kalabalık cemaat katıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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