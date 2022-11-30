Üzerine kaynar su dökülen bebek ağır yaralandı 3. Sayfa Haberleri Üzerine kaynar su dökülen bebek ağır yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesi Turgutalp mahallesinde meydana gelen olayda üzerine kaynar su dökülen 11 aylık Alin, ağır yaralandı. Üzerine kaynar su dökülen bebek ağır yaralandı BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Turgutalp mahallesinde meydana gelen olayda üzerine kaynar su dökülen 11 aylık Alin, ağır yaralandı. Olay Turgutalp mahallesi Mahmutesatbey caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Suriye uyruklu ailenin 11 aylık çocuğu Alin Kuteyş, yerde unutulan kaynar su tenceresine dokundu. Tencerenin içindeki kaynar su bebeğin üzerine devrildi. Acılar içinde ağlayan bebek, ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk tedavinin ardından sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen bebek, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi Yanık ünitesine sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Turgutalp İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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