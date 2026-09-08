Üzerine buzdolabı devrilen kişi yaralandı

Adıyaman'da buzdolabını merdivenden indirdiği sırada dengesini kaybeden kişi, dolabın altında kalarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Karapınar Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde Merinos İlköğretim Okulu civarındaki bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ünsal, satın aldığı buzdolabını merdivenden aşağı indirdiği sırada dengesini kaybetti. Bu sırada buzdolabı Ünsal'ın üzerine devrildi. Buzdolabının altında kalarak yaralanan Ünsal için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ünsal, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı