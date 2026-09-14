Üzerinde 128 adet sentetik ecza hapı taşıyan otobüs yolcusu jandarmaya yakalandı

Eskişehir'de alınan istihbarat sonrası jandarmanın durduğu yolcu otobüsünde bulunan bir şahsın üzerinde 128 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şahıs işlemleri akabinde sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu suçları ile mücadeleye yönelik yürütülen istihbarı faaliyetler neticesinde, bir otobüs ile uyuşturucu hap taşınacağı bilgisi alındı. Sivrihisar ilçesinde durdurulan yolcu otobüsündeki bir şahsın üzerinde yapılan aramada, 128 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan soruşturma başlatıldı. İşlemleri akabinde mahkemeye makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı