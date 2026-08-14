71 yaşındaki kadın eşinden 10. kez şikayetçi: Keserle tehdit etti

Antalya'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve daha önce yaşadıkları evi ateşe vermeye çalışan eşinin, bu kez keserle kapısına gelerek kendisini ve oğlunu ölümle tehdit ettiğini ileri süren 71 yaşındaki kadın, 10'uncu kez eşinden şikayetçi oldu. Can güvenliğinden endişe ettiğini belirten yaşlı kadın, "Korkuyorum. Şikayetimden vazgeçmiyorum" dedi.

Antalya'da ailevi sorunlar nedeniyle bir süredir oğlunun yanında kalan ve eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Nazmiye T. (71), daha önce yaşadıkları evi ateşe vermeye çalışan eşinin bu kez keserle kapısına geldiğini ve tehditlerde bulunduğunu öne sürerek 10'uncu kez şikayetçi oldu. Nazmiye T.'nin avukatı Yağmur Burçin Sayın Kurt, müvekkilinin geçici olarak güvenli bir yere yerleştirileceğini belirterek, uzaklaştırma kararının ihlal edildiği gerekçesiyle şüphelinin tutuklanmasını talep ettiklerini söyledi.

Olay, 14 Temmuz 2026 tarihinde Kepez ilçesi Baraj Mahallesi 5932 Sokak'ta bulunan müstakil gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan T. (71) ile yaklaşık 40 yıllık eşi Nazmiye T. (71) arasında bir süredir yaşanan sorunlar nedeniyle yaşlı kadın, yan taraftaki evde yaşayan oğlunun yanına yerleşti. Eşini eve almadığı belirtilen Nazmiye T. ile oğlu, Ayhan T. hakkında uzaklaştırma ve evden çıkarma kararı aldırdı.

Kendisini eve kilitleyip ateşe verdi

Kararı bildirmek üzere adrese gelen polis ekiplerini gören Ayhan T., kendisini evin içerisine kilitleyerek evi ateşe vereceğini söyledi. Mutfaktaki tüpü açan Ayhan T., poşetlerde topladığı karton atıkları ateşe verdi. Kısa sürede evi duman kaplarken, polis ekiplerinin uyarılarına rağmen kapı açılmadı. Bunun üzerine ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi. Gözaltına alınan Ayhan T. polis merkezine götürülürken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Evindeki yangının söndürülmesini gözyaşları içinde izleyen Nazmiye T.'yi oğlu ve yakınları teselli etti.

Keserle kapısına geldiğini iddia etti

Olayın ardından eşinin tehditlerini sürdürdüğünü belirten Nazmiye T., güvenliğini sağlamak amacıyla evinin kilidini değiştirdi. Ancak Ayhan T.'nin bu kez keserle kapıya geldiğini ve kapıyı kırdığını ileri süren Nazmiye T., yeniden polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Yaşadıklarını anlatan Nazmiye T., "Bana anahtarı değiştirmemi söylediler, ben de değiştirdim. Keserle geldi, kapının anahtarını ve kapıyı kırdı. 'Seni yaşatmayacağım' dedi ve kaçtı. Polislerin geleceğini bildiği için kaçtı. Şikayetçiyim, davacıyım. Şikayetimden vazgeçmiyorum. Bunun 10'uncu mu, 11'inci mi olduğunu bilmiyorum" dedi.

"Seni de oğlunu da öldüreceğim diye tehdit ediyor"

Can güvenliğinden endişe ettiğini söyleyen Nazmiye T., eşinin kendisini ve oğlunu tehdit ettiğini ileri sürerek, "Korkuyorum çünkü tehdit ediyor. 'Seni de öldüreceğim, bu evi de yakacağım, oğlunun evini de yakacağım, oğlunu da öldüreceğim' diyor" ifadelerini kullandı.

"Bugün itibarıyla 10'uncu müracaatımızı yaptık"

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına Nazmiye T.'nin dosyasını üstlenen avukat Yağmur Burçin Sayın Kurt, son olayın ardından yeniden şikayette bulunduklarını belirterek, "Nazmiye teyzenin dosyasında, şüpheli eşin sabah erken saatlerde kapının kolunu keserle kırması ve tehditlerde bulunması üzerine yeniden karakola müracaat ettik. Bu, bugün itibarıyla 10'uncu müracaatımız oldu" dedi.

Nazmiye T.'nin 6284 Sayılı Kanun kapsamında koruma tedbirlerinden yararlandığını ifade eden Kurt, "Ancak ihlaller nedeniyle bugüne kadar bir işlem yapılmadı. Müvekkilimiz çok yalnızdı. Artık kendisini koruyabileceği ve sığınabileceği bir yer var. En azından kısa süreliğine kendisini barındırabileceğimiz güvenli bir yere bırakacağız. İhlaller nedeniyle yeniden şikayetçi olduk. Aile mahkemesinin bu durumu ivedilikle göz önünde bulunduracağına inanıyoruz. Dosyamızın ve Nazmiye teyzenin arkasındayız. Gerekli bütün önlemleri aldık. Umarım kendisine hiçbir zarar gelmeden bu süreci atlatacağız" diye konuştu.

"Tutuklanmasını talep ediyoruz"

Şüphelinin henüz yakalanamadığını belirten avukat Kurt, şunları söyledi:

"Şahıs şu anda serbest çünkü polis her geldiğinde bir şekilde kaçıyor ve kendisine ulaşılamıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler yetkililerinden bugün aldığım bilgiye göre kendisine elektronik kelepçe takılacak. Ancak biz elektronik kelepçenin ötesinde, 6284 Sayılı Kanun kapsamındaki tedbir kararlarını ihlal etmesi nedeniyle zorlama hapsi uygulanmasını istiyoruz. Bunun dışında hakkında neredeyse dokuzuncu soruşturma dosyası açılıyor. Yaşı dahi göz önünde bulundurulmadan bu eylemleri gerçekleştiren şahsın tutuklanmasını talep ediyoruz. Tutuklanması talebiyle kendisinden yeniden şikayetçi olduk."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı