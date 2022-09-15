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Uzaklaştırma kararı alan eşine sokak ortasında dehşeti yaşattı

3. Sayfa Haberleri

Uzaklaştırma kararı alan eşine sokak ortasında dehşeti yaşattı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde uzaklaştırma kararı olan kocası tarafından zorla araca bindirilerek kaçırılan kadın, güvenlik güçlerinin telefonla kendisine ulaşması sonrası otomobilden güçlükle inerek karakolun yolunu tuttu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde uzaklaştırma kararı olan kocası tarafından zorla araca bindirilerek kaçırılan kadın, güvenlik güçlerinin telefonla kendisine ulaşması sonrası otomobilden güçlükle inerek karakolun yolunu tuttu.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Asmalıevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kocası A.Ç. ile tartışma yaşayan M.Y., geçtiğimiz günlerde karakola giderek şikayette bulundu. Alınan uzaklaştırma kararı sonrası A.Ç, sokak ortasında eşi M.Y.'yi zorla aracına bindirerek bölgeden uzaklaştı. Duruma şahit olan bir vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine güvenlik güçleri, plakasını belirlediği aracın peşine düşerek M.Y.'ye telefonla ulaşmaya çalıştı. Yolda giderken kendi imkanlarıyla otomobilden inen M.Y., güvenlik güçlerinin yanına gelmesiyle beraber karakola gidip tekrardan şikayetçi oldu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asmalıevler Mahallesi Pamukkale Denizli 3. Sayfa Haberler

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