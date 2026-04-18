Uyuşturucuyu vites ile teyip arasındaki iç kısımda zulaladı

Erzurum'da polisin şüphe üzerine durduğu aracın vites ile teyip arasındaki iç kısmındaki zulada 37.14 gr metamfetamin ele geçirildi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Köprüköy İlçe Emniyet Amirliğince uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu satan veya kullanan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada Şehitler Mahallesi Bahattin Karasu Caddesi üzerinde şüpheli bir araç durduruldu. Şahsın şüpheli ve tedirgin hareketler sergilemesi üzerine şahsın kullanmakta olduğu araç için Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığınca gerekli arama kararı alındı. Aracın yapılan aramasında araç vites ile teyip arasındaki iç kısmında hazır zula ve 2 parça halinde toplam daralı ağırlığı 37.14 gr gelen beyaz poşet içerisinde metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde yakalandı.

Şüpheli M.Ş.S isimli şahsa TCK 188'den gerekli İşlemler yapıldı. Nöbetçi Mahkemeye çıkarılan Şüpheli M.Ş.S çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
