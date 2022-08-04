Uyuşturucuyu uydu alıcısı içinde saklayarak kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen bir eve düzenlenen operasyonda, şüpheli şahsın balkondan attığı uydu alıcısı içerisinde 120 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda F.B.'nin ikamet adresinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine Sahaye Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenlendi. Ekipler, F.B.'yi uyuşturucu maddeleri uydu alıcısı içerisine saklayıp bahçeye atarak balkon üzerinden yan daireye kaçmaya çalıştığı esnada yakaladı. Yapılan aramada ise 120 gram uyuşturucu madde ile 5 parça 250 gram Hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere el konulurken, F.B. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ali Göç - İHA)