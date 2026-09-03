Adana'da 39 Firari Hükümlü Yakalandı

Adana'da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 39 firari hükümlü yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari hükümlülere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışma neticesinde 1 ile 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 39 firari hükümlü operasyon ile yakalandı. Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı