Adana'da 39 Firari Hükümlü Yakalandı
Adana'da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 39 firari hükümlü, 24 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarla yakalandı. 1 ile 18 yıl arasında değişen cezaları bulunan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Adana'da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 39 firari hükümlü yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari hükümlülere yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışma neticesinde 1 ile 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 39 firari hükümlü operasyon ile yakalandı. Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı