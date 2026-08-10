Düzce'de Narkotik Operasyonu: 2 Tutuklama, 55 Şahsa İşlem

DÜZCE (İHA) – Düzce'de narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 2 şahıs tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 55 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 3-9 Ağustos 2026 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 50 olaya müdahale edilirken 2 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 55 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda; 142 adet sentetik ecza, 59 gram metamfetamin, 10 gram kokain, 218 kök kenevir, 514 gram esrar, 16 gram skunk, 25 gram bonzai, 21 gram kenevir tohumu, 191, 8 gram eroin, 25 gram bonzai hammaddesi ve 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı