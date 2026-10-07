Uyuşturucudan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Manavgat'ta yakalandı

Uyuşturucudan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Manavgat'ta yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya İl Jandarma Komutanlığının çalışmasında, uyuşturucu suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Manavgat'ta yakalandı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla JASAT'ın yürüttüğü operasyonda yakalanan şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına ilişkin yürütülen çalışmada; hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yürütülen operasyonda; 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D. yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı